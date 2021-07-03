Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte gurbetçiler için Türkiye yolculuğu başladı. Gurbetçilerin Sıla Yolu’ndaki en büyük yardımcısı Türk polisi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Göksel Gök, "Vatan hasretiyle ülkemize seyahat eden vatandaşlarımızın ülkemize sorumsuz bir şekilde ulaşabilmeleri için 24 saat boyunca Sırbistan’da göğsümüzde ay yıldızlı üniformayla görev yapmaktayız" diyor.

Gurbetçilerin en büyük destekçisi

Sırbistan sınır kapılarında Türk polisini gören gurbetçiler duygu dolu anlar yaşadı.

Resmi üniformasıyla görev yapan Türk polisleri, gurbetçilerin sınırdan sorunsuz geçmesi konusunda da önemli destek veriyor.

Sırbistan’ın Batrovitsi, Horgoş ve Gradina kara hudut kapılarında görev yapan Türk polisi, gurbetçi vatandaşlara sınır geçişlerinde yardımcı olurken, bir yandan da düzensiz göç ve kaçakçılığın önüne geçiyor.

Türk polisine YTB personeli de eşlik ediyor

Türk polisinin bu önemli görevine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bünyesindeki personel de eşlik ediyor.

YTB personeli Emrah Dolovac, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar olarak Türk polisiyle beraber sınır kapısında vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için burada bulunuyoruz" açıklamsını yaptı.

Polislerle mesai yapan YTB personeli sınırda Türkçe bilgilendirme yaparak gurbetçi vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kamera: Adis Patkoviç