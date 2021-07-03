Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı Bula bölgesinde Boko Haram'a karşı hava ve kara operasyonu düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda 37 Boko Haram mensubu öldürülürken, çok sayıda terörist yaralı olarak kaçtı.

Operasyonda teröristlerin sığınaklarının da imha edildiğini belirten Gabkwet, teröristlere ait önemli mühimmatın ise ele geçirildiğini duyurdu.

Terör eylemlerinde 20 binden fazla kii öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.