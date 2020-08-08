Lübnan Ordusu Operasyon Odası Komutanı Can Nehra, Türkiye'den giden kurtarma ekibinin Beyrut Limanı'nda patlamanın merkezine en yakın bölgede kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiğini açıkladı.

Nehra, sivil savunma ekiplerinin katılımıyla kayıplar için arama çalışmalarının halen devam ettiğini belirtti.

Limanın güney kısmındaki buğday silolarının patlamanın etkisiyle büyük oranda yıkıldığını vurgulayan Nahra, "Eğer bu bölgede silo olmasaydı patlamanın Beyrut'a etkisi daha büyük ve korkutucu olurdu" sözlerini kullandı.

"Zarar 10 milyar doları aşabilir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberindeki heyetle resmi görüşmelerde bulunmak ve patlamanın meydana geldiği limanı ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yürütülen yardım çalışmalarını izlemek üzere Lübnan'a gelmişti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı bildirilmişti.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.