Türk Kızılay, Irak'ta da ihtiyaç sahiplerinin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Türkiye'nin gurur kaynağı Türk Kızılayı yardıma muhtaç ailelere daha hızlı yardımda bulunma amacıyla, Irak'ın Erbil kentinde ek hizmet binası açtı.

Günde 2 bin 500 ekmek üretilecek

Binanın yanı sıra bir fırın açılışı da gerçekleştirildi. Haftanın 6 günü hizmet verecek fırında günde 2 bin 500 ekmek üretimi yapılacak. Üretilen ekmekler yardıma muhtaç ailelere dağıtılacak.

"Gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, "Beklentimiz Türk Kızılay'ın yeni hizmet binasının açılışıyla birlikte faaliyetlerinin artarak devam etmesi. Biz de gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Bağışları muhtaçlara ulaştırmak için gayret ediyoruz"

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ise, "Biz bağışçılarımızın bize emanetlerini buradaki mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırmak için gayret eiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türkiye'ye teşekkür etti.

Maruf, "Biz bu münasebetle başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Türk hükümetine, Türk halkına ve Türk Kızılay'a şükranlarımızı bildirmek istiyoruz" dedi.

Türk Kızılayı yakın zamanda yaşlı ve yetim çocuklara yönelik yeni projeler de gerçekleştirecek.