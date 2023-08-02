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Dünya
TRT Haber 02.08.2023 00:25

Türk bilim insanından elektronik sütyenle kanser teşhisi

Bilim dünyası giyilebilir kalp pilinin mucidi ünlü Türk fizikçi Canan Dağdeviren'i konuşuyor. Dağdeviren meme kanserini teşhis edebilen elektronik bir sütyen geliştirdi. Türk bilim insanı, buluşunu "Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum, yalnız değilsiniz" notuyla paylaştı.

Türk bilim insanından elektronik sütyenle kanser teşhisi

Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren, hayati bir buluşa daha imza attı.

Ünlü fizikçi ve ekibi, meme bölgesinde kanserli dokuları tespit edebilen bir elektronik sütyen geliştirdi.

Cihazdaki ultrasonik alıcılar sayesinde, herhangi bir operatöre gerek duyulmaksızın tüm memenin ultrason filmi birkaç saniye içinde çekiliyor.

Böylelikle hem kanserli doku erken teşhis ediliyor hem de doktora bile gitmeye gerek kalmadan düzenli tarama yapılabiliyor.

Dağdeviren, bu cihaz sayesinde periyodik tarama ile gözden kaçabilecek vakaların tespit edebileceğinin de müjdesini verdi.

"Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum; yalnız değilsiniz"

49 yaşında ileri evre meme kanseri teşhisi konulan ve 6 ay içinde hayatını kaybeden teyzesinden dolayı projeyi yürüttüğünü açıkladı.

Dağdeviren, sosyal medya mesajında, "Bu çalışmayı, Fatma Teyzem son 12 gününü yaşarken hasta yatağında birlikte hayal edip tasarlamıştık ve artık hayalin ötesine geçip milyonlarca kadının hayatına dokunabilecek. Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum; yalnız değilsiniz" notu ile paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Doçent Doktor Canan Dağdeviren, çalışmalarını MIT Medya Laboratuvarında sürdürüyor.

Türk bilim insanı daha önce de cilt kanserini tespit eden cihazı ve giyilebilir kalp pili projesiyle tıp dünyasında ses getirmişti.

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