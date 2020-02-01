Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a, Azerbaycan da sessiz kalmadı.

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, "Türkiye'nin bayrağına el uzatan Yunan soytarı milletvekili bilmelidir ki, iki devlet bir millet olarak kardeş Türkiye'nin bayrağına el uzatanın parmağını kırarız ve ona öz yerini gösteririz." dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Adil Aliyev ayrıca, bu tür kışkırtıcı hareketlerin sona ermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Aliyev, "Türkiye yalnız değildir. Türk dünyası kardeş Türkiye ile omuz omuzadır, emrindedir" diye konuştu.