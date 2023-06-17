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Dünya
TRT Haber 17.06.2023 18:00

'Türk azınlık' dedi, Yunanistan karıştı: Çipras'a istifa çağrısı

Yunanistan ana muhalefet partisi SYRİZA’nın lideri Aleksis Çipras, katıldığı bir televizyon programında "Türk azınlık" ifadesini kullandı. Yunanistan'da eleştirilerin odağına oturan Çipras'ı istifaya çağıranlar bile var.

'Türk azınlık' dedi, Yunanistan karıştı: Çipras'a istifa çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

25 Haziran'da yeniden sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan’da, Batı Trakya seçmeni ve Türk kökenli milletvekili adaylarına karşı söylem seçim gündeminin önüne geçiyor.

Yunan SYRİZA partisinin lideri Aleksis Çipras'ın bir televizyon programında kullandığı "Türk azınlık" ifadesine tepki yağdı. Çipras'ın sözleri ülkede büyük yankı uyandırdı.

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Aleksis Çipras, katıldığı programda eski dışişleri bakanlarından Dora Bakoyanni'nin Batı Trakya ziyaretinden bahsetti.

Çpras'a eleştiri yağıyor

Çipras, "Batı Trakya'ya giderek Türk azınlığa tavrını koyan ve oyunu değiştirmesi için şantaj yapan Bakoyanni" ifadelerini kullandı.

Konuşmasındaki "Türk azınlık" sözü, "Batı Trakya'da Müslüman azınlık mı, Türk azınlık mı" tartışmalarına yol açan Çipras'ın sözleri ülke gündemine oturdu.

Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, Batı Trakya'daki azınlığın Müslüman azınlık olduğunu ileri sürdü.

Yunan medyası ve sosyal medya da Çipras'a ağır eleştiriler yağdırdı.

SYRİZA liderini istifaya çağıranlar oldu.

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