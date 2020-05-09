Haber Giriş: Kaynak: İHA
Türk askerinden Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi
Suriye'de devriye gezen Türk askeri, Suriyeli çocukları çikolatayla sevindirdi.
Suriye’nin kuzeyinde bulunan Tel Abyad’da devriye gezen askerler, yoldaki çocuklara çikolata ikram etti.
Türk askerini görünce sevinen çocuklar, askerlere doğru sevinçle koştu. Askerler de bu sevgiye kayıtsız kalmadı, ellerindeki çikolataları çocuklara dağıttı.
Etiketler: Türk askeri suriye çikolata sürpriziSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 01:07
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