Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçiklerin, bölgedeki çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğraflarını sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor. pic.twitter.com/1B9qm3n0m2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor" denildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Kaynak: TRT Haber