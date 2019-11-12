Türk askeri Rasulaynlı çocukların yanında12 Kasım 2019 Salı 12:43 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 12:49
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Türk askeri, yaşamın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında, geçirdikleri zor günleri unutmaları için Rasulayn'daki çocukların oyunlarına eşlik etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçiklerin, bölgedeki çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğraflarını sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.
Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor. pic.twitter.com/1B9qm3n0m2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019
Açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor" denildi.
Kaynak: TRT Haber