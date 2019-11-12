Logar polis yetkilileri, Logar'ın Pul-i Alem şehrinde Taliban'a yönelik hava saldırısında askerlerin yanlışlıkla vurulduğunu, 4 askerin öldüğünü, 6'sının yaralandığını belirterek konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hava saldırısının, Afgan kuvvetleri mi yabancı güçler tarafından mı gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA