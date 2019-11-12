Dünya
Afganistan'da hava saldırısında yanlışlıkla askerler vuruldu12 Kasım 2019 Salı 12:34 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 12:42
Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla askerlerin vurulduğu bildirildi.
[Temsili fotoğraf: Reuters ]
Logar polis yetkilileri, Logar'ın Pul-i Alem şehrinde Taliban'a yönelik hava saldırısında askerlerin yanlışlıkla vurulduğunu, 4 askerin öldüğünü, 6'sının yaralandığını belirterek konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Hava saldırısının, Afgan kuvvetleri mi yabancı güçler tarafından mı gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA