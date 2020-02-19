Fas'ın Ucda kentinden Belçika'nın başkenti Brüksel'e sefer yapan yolcu uçağı, Belçika hava sahasına girdiği sırada Kuzey Avrupa'yı etkisi altına alan Dennis fırtınasının etkisiyle türbülansa girdi.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yolcuların önlerinde bulunan koltukları sıkıca tuttuğu görüldü.

Brüksel Güney Charleroi Havaalanı'na güvenli iniş yapan uçakta yolcular ya da mürettebat arasında yaralı olmadığı belirtildi.