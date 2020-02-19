Şimdiye kadar, kanosuyla 30 metreden yüksek 6 farklı şelale etabını tamamlayan ABD'li sporcu Dane Jackson, son denemesinde de başarılı oldu.

Şili'nin Arjantin sınırı yakınlarındaki Salto del Maule şelalesinden atlayan Jackson, karaya çıktıktan sonra "Bu, şimdiye kadar yaptığım en kötü işlerden biriydi" diye konuştu.

[ABD'li kano sporcusu Dane Jackson, Salto del Maule Şelalesi'nden atladı. | Fotoğraf: Reuters]

Bu atlayış, Tyler Bradt tarafından 2009 yılında kırılan 57 metrelik Palouse Şelalesi atlayış rekorundan sonra 2'nci sırada yer aldı.