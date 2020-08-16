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TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan sosyal medya paylaşımında "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan, Hamurumuz birdir bizim. Vatana kurban olalım diye yakılan, Kınamız birdir bizim." ifadeleri kullanıldı.
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