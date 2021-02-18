Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle 34 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle 34 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 7 bin 651'e yükseldi.
Tunus'ta Sağlık Bakanlığı, COVID-19'dan 34 kişinin öldüğünü, 787 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.
Tunus'ta salgın nedeniyle toplam ölü sayısı 7 bin 651'e, vaka sayısı 225 bin 116'ya yükseldi. Tedavi sonucu 922 kişi daha iyileşti ve ülkede toplam iyileşen sayısı da 185 bin 421'e çıktı.
Hastanelerde şu an 1356 kişi COVID-19 tedavisi görüyor. Bunlardan 288'i ise yoğun bakım servislerinde.
Etiketler: Koronavirüs
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