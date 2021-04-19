Cumhurbaşkanı Said, Meşişi ile Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin katılımıyla Tunus İç Güvenlik Güçleri Günü'nün 65. yılı için düzenlenen törende konuştu.

Konuşmasında, "İç güvenlik güçleriyle ilgili 1982'de çıkan yasaya göre sadece silahlı kuvvetlerin değil güvenlik güçlerinin de başkomutanıyım." ifadelerini kullanan Said, "Ulusal güvenlikle ilgili en yüksek askeri ve diplomatik görevlerin feshinin ve atamalarının sorumluluğu, başbakanla istişare ettikten sonra cumhurbaşkanının görevi." ifadesini kullandı.

"Tunusluları bir araya getirecek bir söyleme ihtiyacımız var"

Buna karşın Başbakan Meşişi, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın son açıklamalarını "bağlam dışı" şeklinde değerlendirdi.

Devletin yasalarının uygulandığını kaydeden Meşişi, Cumhurbaşkanının sık sık vurgu yaptığı şekilde "çıkarılan bazı kanunların anayasaya uygun olmadığını düşünen varsa bu konularda karar veren uzman yapılar ve organlar olduğunu" belirtti.

Meşişi, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının Anayasa Mahkemesi meselesine odaklanılmasının en öncelikli mesele olduğunu bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Meşişi, ülkenin zor ekonomik ve sağlık koşulları karşısında büyük bir savaşla karşı karşıya bulunduğunun ve şu an zamanı olmayan bu tür anayasa tefsirleriyle kaybedecek vakti olmadığının altını çizerek, "Tunusluları hükümet ve iktidar konusunda bir araya getirecek bir söyleme ihtiyacımız var" dedi.