Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı
ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi.
Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi.
Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: son dakika Tunus ABD büyükelçiliğiSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 14:18
Sıradaki Haber
Cerablus'ta Suriyeli öğrenciler Mehmetçiğe dua ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz