Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 107 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 205 kişinin hastalığa yakalandığı, 1484 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin 170'e, virüse yakalananların sayısının 296 bin 343'e, iyileşenlerin sayısının ise 246 bin 1'e yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, düzenlediği basın toplantısında, ülkede virüsün yeni bir varyantına rastlandığını duyurdu.

Mehdi, yeni varyantın, Brezilya, Afrika ya da İngiltere kökenli olmadığını ve nereye ait olduğunun henüz belirlenemediğini söyledi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, son 24 saatte 33 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 1504 yeni vaka tespit edilirken, 1487 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, bugüne kadar Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 7 bin 90'a yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 518 bin 104'e çıktı, 441 bin 631 kişi ise sağlığına kavuştu.