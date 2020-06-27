Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tunus'ta kapalı olan sınırlar yeniden açıldı.

Kararla birlikte çok sayıda Tunuslu ve yabancı ülke vatandaşı, özellikle başkentteki Uluslararası Tunus-Kartaca Havalimanı'na akın etti.

Yurt dışından gelen yolcuları taşıyan çok sayıda uçak da havalimanına iniş yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Havalimanlarında, sosyal mesafeye uyma ve maske kullanımının yanı sıra bazı ülkelerden gelenlere, yolculuk tarihinden 72 saat önce yapılmış RT-PCR testinin (boğaz çubuklarıyla yapılan) sonuçlarını gösterme zorunluluğu gibi bir dizi tedbir alındı.

Tunus Turizm Bakanı Muhammed Ali et-Tumi, dün bir radyo programında yaptığı açıklamada, ülkesinin Dünya Turizm Örgütü tarafından turizm bakımından güvenilir ülkeler listesine alındığını söylemişti.

Tunus, 17 Mart'ta, Covid-19'la mücadele kapsamında sınırlarını kapatmıştı.

Son verilere göre Tunus'ta Covid-19 kaynaklı 50 can kaybı, 1164 de vaka bulunuyor.