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Dünya
AA 11.01.2024 04:16

Tunus, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan hiçbir davaya katılmayacak

Tunus, "dolaylı olarak İsrail'in tanınması anlamına geldiği için" İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan hiçbir davaya katılmayacağını ancak sözlü iddialarını sunacağını duyurdu.

Tunus, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan hiçbir davaya katılmayacak

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus'un, "dolaylı olarak İsrail'in tanınması anlamına geldiği için" İsrail'e karşı UAD'de açılan hiçbir davaya katılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in izniyle 14 Aralık 2023'te, Tunus'un UAD'ye sözlü iddia sunacak ülkeler listesine kaydedilmesi için talepte bulunulduğu kaydedildi.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11 Ocak'taki duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine ihtiyati tedbirlerin gerekliliğine ilişkin sunumlarını yapacak.

Duruşmanın bugün ve yarın yapılması bekleniyor.

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