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Dünya
AA 11.01.2024 00:49

BM: Somali'de alıkonulan helikopteri kurtarma çalışmaları yürütüyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de acil iniş yapan ve terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulan BM helikopteriyle ilgili temel önceliklerinin helikopterdeki kişilerin güvenliği olduğunu belirterek, kurtarma çalışmaları yürütüldüğünü duyurdu.

BM: Somali'de alıkonulan helikopteri kurtarma çalışmaları yürütüyoruz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM helikopterine ilişkin Somali'nin Galmudug eyaletinde bir olay gerçekleştiğini teyit edebileceğini söyleyen Dujarric, "Kurtarma çabaları üzerinde çalışıyoruz. Ancak helikopterdeki kişilerin güvenliği için bu konu hakkında daha fazla açıklama yapmayacağız" diye konuştu.

BM helikopteri, Somali'de Eş-Şebab'ın kontrol ettiği bölgeye "acil iniş" yaptı
BM helikopteri, Somali'de Eş-Şebab'ın kontrol ettiği bölgeye "acil iniş" yaptı

Dujarric temel önceliklerinin söz konusu kişilerin güvenliği olduğunu ifade etti.

Diğer taraftan BM Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Somali'de teknik sorun nedeniyle acil iniş yapan BM helikopterinin, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulduğu bildirilmişti.

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