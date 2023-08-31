Tunus Gabon'da anayasal düzene dönülmesi çağrısı yaptı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Gabon’da yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Yasalar çerçevesinde anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, “Gabon’da art arda meydana gelen siyasi ve güvenlik gelişmelerini büyük bir ilgiyle yakından takip ediyoruz. Gabon’daki tüm siyasi tarafları ve halkı toplumsal barışın sağlanması için gayret etmeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Gabon’da yaşayan Tunus vatandaşlarının Yaunde’deki Tunus diplomatik misyonuna baş vurabileceği belirtilen açıklamada, Tunus vatandaşlarının gerilimli bölgelerden uzak durması çağrısı yapıldı.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah saatlerinde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.