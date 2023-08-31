ABD'nin Tokyo Büyükelçisi, atık suyun boşaltıldığı Fukuşima'da deniz mahsulü yedi

The Washington Post gazetesinin haberine göre, 24 Ağustos'ta, Japonya'nın tahliye kararına desteğini göstermek için bölgeye gelip deniz ürünü tüketeceğini ifade eden Büyükelçi Emanuel, Fukuşima'da deniz ürünü tüketirken görüntülendi.

Emanuel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, oradaki faaliyetlerin güvenilirliği konusunda hiçbir çekincesinin olmadığını belirterek, Çin'in, tahliyenin başlaması nedeniyle tüm Japon deniz ürünlerine ithalat yasağı getirme kararını "siyasi" olarak nitelendirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve bazı bakanlar da dün, radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde deniz mahsulü tüketmişti.

Japonya, 24 Ağustos'ta radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlandığı bildirilmişti.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" bulunduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.