Parçalı Bulutlu 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.08.2023 17:41

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi, atık suyun boşaltıldığı Fukuşima'da deniz mahsulü yedi

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, Japonya'nın, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu boşaltma kararına desteğini göstermek için bölgeyi ziyaret edip deniz mahsulü yedi.

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi, atık suyun boşaltıldığı Fukuşima'da deniz mahsulü yedi
[Fotograf: Reuters]

The Washington Post gazetesinin haberine göre, 24 Ağustos'ta, Japonya'nın tahliye kararına desteğini göstermek için bölgeye gelip deniz ürünü tüketeceğini ifade eden Büyükelçi Emanuel, Fukuşima'da deniz ürünü tüketirken görüntülendi.

Emanuel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, oradaki faaliyetlerin güvenilirliği konusunda hiçbir çekincesinin olmadığını belirterek, Çin'in, tahliyenin başlaması nedeniyle tüm Japon deniz ürünlerine ithalat yasağı getirme kararını "siyasi" olarak nitelendirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve bazı bakanlar da dün, radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde deniz mahsulü tüketmişti.

Japonya, 24 Ağustos'ta radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlandığı bildirilmişti.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" bulunduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Yunanistan'da 3 milletvekili aşırı sağcı partinin meclis grubundan ihraç edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
Hatay'da asayiş uygulamasında 19 kişi yakalandı
19:09
Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
19:08
Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı
19:03
Bakan Uraloğlu: Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını daha çok takip ediyoruz
19:01
Norveç Mali'deki büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle yıl sonuna kadar kapatacak
18:20
Borsa günü yükselişle tamamladı
MSÜ Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni
MSÜ Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni
FOTO FOKUS
Kamyonun açılan damperi tünelin tabelalarını düşürdü
Kamyonun açılan damperi tünelin tabelalarını düşürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ