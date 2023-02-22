Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kartaca Sarayı'nda, Said başkanlığında "Ulusal Güvenlik Konseyi" toplantısı gerçekleştirildi.

Ülkedeki düzensiz göç sorununun değerlendirildiği toplantıda konuşan Said, “Sahra Altı Afrika ülkelerinden çok sayıda düzensiz göç akını normal bir durum değil. Bu işin arkasında Tunus’un demografik yapısını değiştirmeyi hedefleyen suç ortaklığı var." ifadelerini kullandı.

Ülkenin Sahra Altı Afrika’ya açılan bölgesinde 2011’den bu yana düzensiz göçün önünü açmak için "çok büyük paralar alan tarafların" bulunduğunu belirten Said, “bunun, Tunus’u Arap ve İslam uluslarıyla hiçbir bağlantısı olmayan, tamamen Afrika ülkesi olarak görmek isteyen tarafların projesi” olduğunu söyledi.

Tunus’un Afrika Birliğinin kurucu üyelerinden olduğunu hatırlatan Said, “Afrika’da, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelelerini destekleyen Tunus, Afrika üyeliğinden gurur duyuyor. Afrika’da on yıllardır süren savaşlar ve kıtlıkların sona ermesi için ‘Afrikalılar için bir Afrika’ istiyoruz.” dedi.

Said, düzensiz göçe ilişkin kanunların “doğru işletilmesi” ve Tunus’taki yabancıların statüsüne ilişkin yasanın “sıkı” bir şekilde uygulanması talimatını verdi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak için Tunus’a geliyor. Uzun yıllar Tunus’ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.