Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı açıklamada, İran'da Alman asıllı İranlı Cemşid Şarmehd hakkında alınan idam kararını eleştirerek, "Alman hükümeti, İran Büyükelçiliğinin 2 üyesini istenmeyen kişi ilan etti ve Almanya'yı terk etmeleri için kısa bir süre verdi." ifadesini kullandı.

Baerbock, Şarmehd'e yönelik idam kararının ardından İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kendisine, bir Alman vatandaşının haklarının ağır şekilde ihlal edilmesini kabul etmediğimiz bildirildi. Sonuç olarak Alman hükümeti, İran Büyükelçiliğinin 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan etti ve Almanya'yı terk etmeleri için kısa bir süre verdi. İran'ı Cemşid Şarmehd'in idam cezasını iptal etmeye ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak kendisine adil bir temyiz süreci tanımaya çağırıyoruz."

İran'ın idam kararı

İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede "terör eylemleri düzenlemekle" suçlanan Cemşid Şarmehd'i idama mahkum etmişti.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli rejim karşıtı grubun lideri olduğu öne sürülen Şarmehd, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesince "terör eylemleri planlamak ve yönetmek yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırıldı.

Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" belirtmişti.