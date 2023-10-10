Tunus Cumhurbaşkanı: Filistinliler tüm haklarını alana kadar desteğimiz devam edecek

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yayımlanan videoya göre Said, Başbakan Ahmed Haşşani ve bazı hükümet üyeleri ile bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Said, “Bugün toplanmamızın nedeni, Filistin’e yardım etmek için elimizdeki imkanları değerlendirmek. Artık laf söyleme zamanı değil, Filistin’e gerçek yardımlar yapılmalı. Filistin’i özgürleştirme aşamasındaki Filistinli kardeşlerimiz ile dayanışma içerisinde olmalıyız. Filistinliler tüm haklarını geri alana kadar desteğimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“Basında Gazze’nin kuşatılmasından bahsediliyor, özellikle hep Gazze ismi gündemde tutuluyor, mesele Gazze meselesi değil, mesele Filistin meselesidir. Hedefleri Arapların aklından ve fikrinden ‘Filistin’ kelimesini çıkartmak ve bu meseleyi unutturmak.” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 704 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.