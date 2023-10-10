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Dünya
AA 10.10.2023 05:01

Nijerya'da hamile avukatı öldüren polise idam cezası

Nijerya'da mahkeme, geçen yıl Noel gününde hamile bir avukatı vurarak öldüren polis memurunu idam cezasına çarptırdı.

Nijerya'da hamile avukatı öldüren polise idam cezası

Lagos Eyalet Yüksek Mahkemesinden Yargıç İbironke Harrison, polis memuru Drambi Vandi'yi, 25 Aralık 2022'de hamile avukat Bolanle Raheem'i vurarak öldürmekten suçlu bularak idam cezası verdi.

Mahkeme, ocakta, ikiz bebeklere hamile olan Raheem'i yakın mesafeden vurmakla suçlanan polis memuru Vandi'yi cinayetten yargılamıştı.

Vandi, Raheem'e ateş açtığını inkar etmiş, ancak duruşma sırasında ifade veren meslektaşlarından biri silah sesini duyduğunu belirtmişti.

Öte yandan Vandi'nin karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

İdam cezalarının yaygın olduğu Nijerya'da, yıllardır hiçbir polis memuru bu cezaya çarptırılmamıştı.

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