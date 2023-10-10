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Dünya
AA 10.10.2023 02:42

Nijerya'da 117 çocuk difteri salgınından hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde 117 çocuğun difteri salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Nijerya'da 117 çocuk difteri salgınından hayatını kaybetti

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, ülkede artan difteri salgını ile mücadele kapsamında Yobe eyaletinin Potiskum bölgesindeki hastanelerde ziyaretlerde bulundu.

Shuaib, burada yaptığı açıklamada, Yobe eyaletinde 1796 difteri vakasının görüldüğünü, salgın nedeniyle 117 çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti.

Difterinin eski çağlardan kalma bir hastalık olduğunu ve aşılama ile ölümlerin önlenebileceğini belirten Shuaib, "Hastalığın son zamanlarda ülke genelinde salgın haline gelmesinden aşılama oranının düşük olması sorumludur. Bu yüzden hepinizi aşı olmaya çağırıyorum" dedi.

Yaklaşık 10 ayda 450'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'da Aralık 2022'den bu yana 7 binden fazla difteri vakası tespit edildi ve şu ana kadar 450'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

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