Tunus açıklarında tekneleri alabora olan göçmenlerden 663’ü kurtarıldı

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresinin sosyal medya hesabından düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sfaks kenti açıklarında engellenen 16 düzensiz göç girişiminde 5 göçmenin cesedine ulaşıldı, 663 göçmen ise kurtarıldı. Silahlı kuvvetlere bağlı Deniz Gücü ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." denildi.

Tunus'ta 2023 yılı içinde 1300 düzensiz göçmen kayboldu

Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumundan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında düzensiz göç girişimi sırasında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin kaybolduğu, 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeyi başardığı duyurulmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon euroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.