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Dünya
AA 25.03.2024 17:23

Nijerya, kripto para borsası Binance'i vergi kaçırmakla suçladı

Nijerya hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i vergi kaçırmakla suçladı.

Nijerya, kripto para borsası Binance'i vergi kaçırmakla suçladı

Nijerya Federal İç Gelir Servisinden (FIRS) yapılan açıklamada, vergi düzenlemelerine uyum sağlama ve kripto para birimi sektöründeki mali uygunsuzlukla mücadele etme konusundaki kararlılığın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, FIRS​​​​​​​'nin başkent Abuja'daki Yüksek Mahkemede Binance aleyhine vergi kaçakçılığı suçlamasında bulunduğu kaydedildi.

Binance, vergi ödememek, vergi beyannamesi vermemek, platform kullanıcılarının vergiden kaçmasına yardımcı olmak ve ülkede kaydı olmadan faaliyet göstermekle suçlanıyor.

Nijerya hükümeti, geçen ay ülkede yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmaya çalışması kapsamında Binance'e erişim engeli getirmişti.

220 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, yerel para birimi naira, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

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