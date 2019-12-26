Çocuklarının hayatını korumak için göç etti, olumsuz şartlarda yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Suriyeli Muhammed Munir Hammun, terörün yaşattığı acıdan kaçamadı. PKK/YPG'nin Suluk beldesindeki bombalı saldırısında, 3 yaşındaki kızını kaybetti. Munir Hammun, acısını şu sözlerle anlattı:

"PKK'lı kafirler yüzünden çocuğum öldü. PKK'lı teröristler ve onlarla beraber olan hainler nedeniyle ailem hastanede, evim yıkıldı. YPG benim düşmanım, yanlarına bırakmayacağım. Ben şehit Şem’in babası olarak yemin ettim, bu kanı yerde bırakmayacağım."

Türk Silahlı Kuvvetleri heyeti, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrasında bölgede inceleme yaptı.

"Türkiye ve Suriye Milli Ordusu var olsun"

Teröristlerin Suluk’ta masum sivilleri hedef aldığı bomba yüklü araçlı saldırıda tam 2 ton patlayıcı kullandığı belirlendi. O saldırıda evladını kaybeden babayı, Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilileri taziye çadırında ziyaret etti. TSK ailenin acılarını paylaştı, babaya destek oldu.

Acılı baba, "Bebeklerden ne istiyorsunuz? Türkiye ve Suriye Milli Ordusu var olsun, sizlerden öcümüzü alacağız. Hepimiz onlarla birlikteyiz. Ben de kızımın intikamını almak için Suriye Milli Ordusuna katılacağım. Sadece kızım için değil bütün Suriyeli çocuklar için, mazlumlar için yapacağım bunu" dedi.

Terör örgütünün saldırısında, 3 yaşındaki Shem ile 8 sivil hayatını kaybetmişti.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Fatih Şenel