Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) "Libya'nın Dünü, Bugünü ve Geleceği, Libya-Türkiye İlişkileri" paneli sonrasında açıklama yaptı.

Türkiye-Libya ilişkilerinin yüzyıllara dayandığını belirten Abdülkadir, Türkiye'nin Libya halkının her zaman yanında olduğunu söyledi.

Libya'ya Türk askerinin gönderilmesinden bahseden Abdülkadir, "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var. Savaşçılarımızı destekleyecek yeterli yerel personelimiz var" dedi.

Abdülkadir, Türkiye'nin askeri desteğinin Libya halkının yararına olacağından şüphe etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Askeri destek, Libya halkına bir zarar anlamına gelmez, bu destek güvenliği ve istikrarına da yardımcı olacaktır. İki ülke sadece dost değil aynı zamanda kardeştir. Kıbrıs meselesinde ihtiyacı olduğunda Türkiye'yi destekleyenlerden biri de Libya'ydı, Türkiye de ihtiyaç duyduğumuz anda bize cevap veriyor."

Kaynak: AA