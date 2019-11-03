ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, ABD'nin ülkesine askeri yardımları göndermesi için Demokrat başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu hakkındaki iddiaları soruşturmasını talep ettiği iddia edilmiş ve bu iddialar üzerine hakkında azil soruşturması başlatılmıştı.

Trump, New York'a ziyareti sırasında kendisi ile seyahat eden gazetecilere, hakkındaki azil soruşturmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Demokratlar bunu siyasi amaçlar için kullanıyor"

Azil soruşturmasına neden olan Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey yapmadığını belirten Trump, soruşturma hakkında şunları söyledi:

"Bu sahtekarlık, bu bir hile. Demokratlar bunu kazanamayacakları bir seçimi kazanmak için siyasi amaçlar için kullanıyor."

"Gelmek isterse onu Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım"

Azil soruşturması devam ederken Ukranya liderini Beyaz Saray'a davet edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen gelecek. İki kez konuştum onunla. Gelmek isterse onu Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Gelmek ister o da. Hemen gelir. Çok iyi bir adam."

Kaynak: AA