ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının nasıl işleyeceğini belirleyecek oylamada sunulan tasarı kabul edildi.

Tasarıya 2 Demokrat Parti Milletvekili karşı oy kullandı, Cumhuriyetçilerden ise destek veren olmadı.

Tasarıda neler var?

Tasarıda kamuya açık oturumlar yapılması ve kapalı kapılar ardındaki oturum zabıtlarının da yayımlanması öngörülüyor.

Tasarı ayrıca, süreç ilerledikçe Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, Trump'ın kendisinin ve avukatlarının ne tür haklara sahip olacağını belirliyor.

Oylama, azil sürecinin, muhalefetteki Demokrat Parti'nin kontrolünü elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde alacağı destek açısından ilk sınavdı.

Başkan Trump, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden'a, ve hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddiaları konusunda Ukrayna'ya baskı yapmakla suçlanıyor.

Suçlamaları reddeden Trump ise, azil soruşturmasını bir "cadı avı" diye tanımlıyor.

Beyaz Saray'dan sert tepki

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Başkan Trump yanlış hiçbir şey yapmadı, Demokratlar da bunu biliyor. Nancy Pelosi'nin ve Demokratlar'ın bu gayrimeşru azil sürecine karşı delice takıntıları Başkan Trump'ı değil, Amerikan halkını incitiyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin silah satışları ve sağlık sistemi gibi sorunlarına odaklanılması yerine Demokratlar'ın bu süreçle vakit harcadığının ifade edildiği açıklamada, "Bugünkü oylama ile Pelosi ve Demokratlar, hukuki hakların kabul edilemez ihlallerini, Temsilciler Meclisi kurallarının içine gömmekten başka bir şey yapmamışlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, azil sürecine ilişkin, "Bu süreç adaletsiz, anayasaya aykırı ve temelinde Amerika'ya uygun değildir." ifadesi kullanıldı.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak Trump'ın telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA