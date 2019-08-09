Son iki haftadır füze denemelerini artıran Kuzey Kore'den diklkat çeken bir adım geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan çok güzel bir mektup aldığını söyleyerek, yeni bir zirve düşündüğünü açıkladı.

Kim Jong Un geçtiğimiz hafta, ülkesinin en son taktik güdümlü füze denemesinin ortak askeri tatbikatları konusunda ABD ve Güney Kore'ye bir uyarı olduğunu açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin Barışçıl Birleşme Komitesinden yapılan açıklamada da Güney Kore'nin yabancı ülkelerle gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatın, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin artmasının temel nedeni olduğu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini engellediği belirtilmişti.

Kaynak: Reuters