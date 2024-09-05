Trump'tan F-35 savaş uçaklarının tüm bileşenlerinin ABD içinde üretilmesi çağrısı

Trump, New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen programda konuştu.

Kasımda yapılacak başkanlık seçimlerden sonra başkan olması halinde Trump, “Ulusal güvenliğimiz için gerekli tüm malzemelerin burada, ABD'de üretilmesini isteyeceğiz, bu da milyonlarca ve milyonlarca yeni üretim işi yaratacak." diye konuştu.

Trump, F-35 savaş uçağı programını örnek göstererek, “Biliyorsunuz, F-35'i kanatları bir ülkede, kuyruk dümenlerini başka bir ülkede, koltukları diğer bir ülkede, elektronik aksamları yedi farklı ülkede ürettiriyoruz." dedi.

"Bir savaş çıkarsa ve bu ülkelerin yarısıyla savaşırsak ne yapacağız?" diyen Trump, savaş istemediklerini ancak şu anda, hayatta hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yakın olunduğunu savundu.

F-35 yeni nesil savaş uçağı üretimi, ABD'nin öncülüğünde İngiltere, Kanada, Avustralya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Norveç’in dahil olduğu çok uluslu bir programdan oluşuyor.

Trump, Elon Musk'ın başkanlığında "hükümet verimliliği komisyonu" kuracak

Trump konuşmasında ayrıca, 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda milyarder Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söyledi.

Musk'ın komisyona öncülük etmeyi kabul ettiğini belirten Trump, "Bana tam ve eksiksiz desteğini veren Elon Musk'ın önerisi üzerine, tüm federal hükümetin mali ve performans denetimini yapmak ve köklü reformlar için önerilerde bulunmakla görevli bir hükümet verimliliği komisyonu kuracağım." dedi.

Musk da bu açıklama üzerine bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, “Fırsat çıkarsa Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Musk, geçen ay Trump ile X'te yaptığı bir röportajda, hükümette verimlilik komisyonu fikrini ortaya atmış ve kurulması halinde "böyle bir komisyonda yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını" belirtmişti.