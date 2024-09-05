Açık 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2024 23:00

İsrail ordusunun saldırıları Batı Şeria'nın bazı mahallelerinde elektrik kesintisine yol açtı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik devam eden saldırılarının Cenin kentinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisine yol açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları Batı Şeria'nın bazı mahallelerinde elektrik kesintisine yol açtı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Cenin kentine düzenlediği saldırılarla altyapıyı tahrip ederek elektrik şebekesine zarar vermesi sonucu bazı mahalleler ile Cenin Mülteci Kampı'nda elektrik kesintisi yaşandı.

Batı Şeria'nın kuzey bölgesindeki Elektrik Dağıtım Şirketi, yazılı açıklama yaparak İsrail ordusunun şirketin Cenin'de bulunan binasına ve araçlarına yönelik saldırısını kınadı.

Açıklamada, "İşgal güçleri, bölgeye yönelik askeri operasyonun başlangıcından bu yana araçları tahrip ederek hizmet dışı bırakıyor." denildi.

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan bu yana Cenin'de 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria Elektrik
Sıradaki Haber
Beyaz Saray'dan Putin'e: Bizim seçimlerimiz hakkında konuşmayı bırak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü
23:20
Trump'tan F-35 savaş uçaklarının tüm bileşenlerinin ABD içinde üretilmesi çağrısı
23:18
Gezeravcı: Ay'ın etrafında tur atıp gelmek değil ayın yüzeyine bir roketi ulaştırmayı planlıyoruz
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: OVP'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum
22:10
Otomobilin çarptığı sürüdeki 12 koyun telef oldu
22:28
Bakan Bolat: Brezilya, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağımızdır
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ