Haber Giriş: Kaynak: AA
Trump'tan Çin ve AB'ye gümrük vergisi tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ıstakozları üzerindeki gümrük vergisini azaltmamaları durumunda, Avrupa Birliği (AB) ve Çin'e daha fazla vergi uygulayabileceğini söyledi.
Trump, Maine eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, deniz ürünleri sektörü yöneticileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.
AB'nin, Amerikan ıstakozları üzerinde uyguladığı gümrük vergisine tepki gösteren Trump, "AB, bu vergileri düşürmezse biz de durumu eşitleyecek şekilde, AB'den gelen arabalara gümrük vergisi uygularız." dedi.
Trump, "Çin de Amerikan ıstakozlarına yönelik gümrük vergisini azaltmazsa, bu ülkeden gelen ürünlere yeni gümrük vergileri uygularız." diye konuştu.
Etiketler: Donald Trump abd AB çin gümrük vergisi ıstakozSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 02:07
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