Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Operasyonları Genel İdaresinde yapılan sunumda, Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde başlatılan güvenlik operasyonu kapsamında tüm kamu malı ve özel mülklerin korunacağı anlatıldı.

"Güvenli Ülke" adı verilen operasyonun İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın talimatıyla başlatıldığı açıklandı.

Son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, son üç günde başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı, Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgeleri ile Trablus ilinin tamamında kontrolü sağladı.

Libya ordusu, bugün de başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Libya ordusu ilerlemeye devam ediyor. Kritik önemdeki Terhune'de kontrol büyük oranda sağlandı, operasyonlar sürüyor. Detayları @trthaber muhabiri Elif Akkuş aktardı. pic.twitter.com/C0pReZeyZk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 5, 2020

"Aydınlık bir dönem olacak"

Libya Meclisi'ndeki Terhune Milletvekili Ebubekir Said, Terhune'nin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılması dolayısıyla, başkent Trablus'taki Libya Meclisi'nde Terhune'den seçilen tüm üyeler adına bir açıklama yaptı.

Libya halkını ve Terhune sakinlerini şehrin kurtarılması dolayısıyla en içten duygularla kutladıklarını dile getiren Said, "Gelecek günler, zulüm ve zorbalığın bittiği, yerinden edilenlerin evlerine döndüğü ve son yıllarda şehitler veren halkın sevinç yaşayacağı yeni aydınlık bir dönem olacak" dedi. Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya hükümeti liderliğinde ülkeyi korumaya devam edeceklerini belirten Said, şunları söyledi:

"Libya hükümeti ve Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi'ne Terhune vilayetinin tüm gereksinimlerinin acil surette karşılanması için gereken tüm çabayı harcaması ve yerel halkın yaşadığı sıkıntıları çözmesi çağrısı yapıyoruz."

Said ayrıca darbeci Hafter'in geçen yıl nisan ayında başkente başlattığı saldırılar karşısında Libya halkının yanında yer alan herkese şükranlarını iletti.