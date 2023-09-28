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Dünya
AA 28.09.2023 11:26

Trump'tan Biden'a: Çürümüş ve çarpık lider

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden hakkında "çürümüş" ve "çarpık" siyasetçi ifadelerini kullandı.

Trump'tan Biden'a: Çürümüş ve çarpık lider

Trump, otomobil endüstrisinin önemli merkezlerinden Michigan'da yaptığı konuşmada, Biden'ın otomobil işçilerinin grevine katılmasını ve elektrikli araçlara geçiş yanlısı politikalarını eleştirdi.

Eski Başkan, konuşmasında "Diğer ülkelerin işlerimize ve servetimize tecavüz etmesine ve yağmalamasına izin vermek için rüşvet alarak zenginleşildiğinde yan gelip yattılar. Onlarca yıldır, ABD'li işçilere gözden çıkarılabilir, işlere ise elden çıkarılabilir gözüyle bakan Biden gibi çürümüş ve çarpık liderleri izlediniz." dedi.

Trump, Biden'ın Michigan'a otomobil üretim sektöründe çalışan işçilerin grevinde görüntü vermeye geldiğini ancak işçilerin işsiz kalmasının sebebinin kendi politikaları olduğunu ileri sürdü.

Biden'ın elektrikli araçlara verdiği desteği ise "cehenneme geçiş" olarak nitelendiren Trump, bu adımın Amerikan otomobil endüstrisinin sonu olabileceği uyarısında bulundu.

Trump, "çarpık Biden için verilen her oyun otomobil endüstrisinin geleceğinin Çin'de belirlenmesi anlamına geleceğini" iddia etti.

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