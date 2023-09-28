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Dünya
AA 28.09.2023 11:18

Fransa'da, Yahudi öğrencilerin yüzde 91'i okullarda ırkçılığa uğruyor

Fransa'da yapılan kamuoyu araştırmasında, Yahudi öğrencilerin yüzde 91'inin okullarda antisemitik ırkçılığa maruz kaldığı ortaya çıktı.

Fransa'da, Yahudi öğrencilerin yüzde 91'i okullarda ırkçılığa uğruyor

Fransız Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP), Fransa Yahudi Öğrenciler Birliğinin (UEJF) talebiyle okullarda yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, Yahudi öğrencilerin yüzde 91'i okullarda ırkçı eylemlere maruz kaldıklarını belirtti.

Söz konusu öğrencilerin yüzde 43'ü, İsrail devletinin politikaları nedeniyle sözlü ve fiziksel saldırılara uğradıklarını ifade etti.

Öğrenciler ayrıca aşırı sağdan çok, aşırı solun eylemlerinden zarar gördüklerini söyledi.

Ankete katılım sağlayan Yahudi olmayan öğrencilerin yarısından fazlası, Yahudilerin "birbirlerini tuttukları", çok zengin oldukları ve Fransa'da medya ile finans sektörlerine hakim olduklarına ilişkin görüş beyan etti.

Le Parisien gazetesinde yayımlanan ankette, 2019'da yapılan bir araştırmanın da benzer sonuçları ortaya koyduğuna işaret edildi.

UEJF Başkanı Samuel Lejoyeux, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yahudi karşıtlığının son yıllarda Fransa'da arttığını ve endişe verici bir hal aldığını söyledi.

Lejoyeux, üniversitelerde Yahudilerin ayrıcalıklı bir sınıf olarak görüldüğü ve mağduriyete uğramalarının imkansız olduğu algısının hakim olduğuna işaret ederek bu düşünce tarzının burjuvaziden yayıldığını kaydetti.

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