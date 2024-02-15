Trump'ın yargılanmasına 25 Mart'ta başlanacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında sus payı davası duruşmalarının planlanması ve lojistiği ile ilgili Manhattan'da bugün ön duruşma yapıldı.

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği duruşma için polis mahkeme etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, Trump da sabah saatlerinde mahkeme binasına avukatı Todd Blanche ile geldi.

Yaklaşık iki saat süren duruşmada Trump'ın avukatı Blanche, duruşmaların başlaması için daha önce planlanan 25 Mart'ın Trump’ın "seçim çalışmaları" ve hakkında devam eden diğer davalar nedeniyle "Anayasaya aykırı" olduğunu savundu.

Blanche, Trump’ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerine aday olarak hakları bulunduğunu belirterek, “Hiçbir sebep yokken 'Manhattan'daki bu mahkeme salonunda oturacaksınız' demek tamamen seçime müdahaledir." ifadelerini kullandı.

Manhattan bölge savcılığı ise Trump'ın avukatlarının, mahkemelerde, diğer yargı bölgelerindeki Trump hakkında süren davaları bahane göstererek yargılamaları erteleme taktiği uyguladığını ve “sorumluluktan kaçmak için her işlemin beklemede kalmasını” sağlamaya çalıştıklarını öne sürdü.

Davaya bakan Hakim Juan Merchan, davanın daha önce planlandığı şekilde 25 Mart’ta jüri heyetinin seçimi ile başlanmasına hükmetti.

Hakim Merchan, duruşmalara başlandıktan sonra davanın yaklaşık 6 hafta sürmesini beklediklerini kaydetti.

Trump, büyük jüri tarafından suçlanmıştı

ABD'de 2024 Başkanlık Seçimlerinde Cumhuriyetçi partiden adaylığına kesin gözüyle bakılan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık Seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, söz konusu "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda, sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Manhattan Başsavcılığınca kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Trump’ın avukatı Todd Blanche , 4 Ekim’de, mahkemeye sunduğu dilekçede, söz konusu davanın "siyasi motivasyonlu suçlamalardan oluşan karışık bir paket" olduğunu savunarak cezai davanın düşürülmesini talep etmişti.