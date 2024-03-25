Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2024 22:01

Trump'ın "sus payı" davası 15 Nisan'da başlayacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı şekilde "sus payı" ödenmesi kapsamında açılan ceza davasının 15 Nisan'da başlayacağı açıklandı.

Trump'ın "sus payı" davası 15 Nisan'da başlayacak
[Fotograf: Reuters]

New York mahkemesinde Trump'ın erteleme taleplerini reddeden Yargıç Juan Merchan, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e yaşadıkları iddia edilen ilişki hakkında sessiz kalması için sus payı ödemekle suçlanan eski ABD Başkanı Trump'ın yargılamasının 15 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Merchan, Trump'ın da hazır bulunduğu duruşmada, avukatları tarafından, soruşturmayla ilgili yeni belgelerin açıklanması nedeniyle davanın ertelenmesi taleplerini haklı bulmadığını belirtti.

Trump ise "Seçimin tam ortasında nasıl bir duruşma yapılabileceğini anlamıyorum. Bu adil değil." diyerek kararı eleştirdi.

Trump, büyük jüri tarafından suçlanmıştı

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Trump'ın avukatı Todd Blanche , 4 Ekim 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede, "siyasi gerekçeli suçlamalardan oluşan karışık bir paket" şeklinde değerlendirdiği ceza davasının düşürülmesini talep etmişti.

Eski Başkan'ın avukatları ayrıca savcılar tarafından mahkemeye "100 bin sayfadan fazla" evrak sunulduğu gerekçesiyle duruşmanın 90 gün ertelenmesini talep etmişti.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Guterres: İsrail, Gazze'ye insani yardım sevkiyatını kolaylaştırmak zorundadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:53
Konya'da drift yapan sürücüye 41 bin 319 lira ceza kesildi
22:48
Yüksekova-Van kara yolunda heyelan
22:44
BM ve üyelerden Gazze'de ateşkes kararını "bağlayıcı değil" diye niteleyen ABD'ye tepki
22:34
Kargosunu teslim alamayan kişi PTT şubesinin camlarını böyle kırdı
22:19
Filistin, BMGK'da alınan ateşkes kararının derhal uygulanması çağrısı yaptı
22:28
İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz
Filistinli üçüz bebekler ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
Filistinli üçüz bebekler ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
FOTO FOKUS
Kargosunu teslim alamayan kişi PTT şubesinin camlarını böyle kırdı
Kargosunu teslim alamayan kişi PTT şubesinin camlarını böyle kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ