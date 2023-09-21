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Dünya
BBC 21.09.2023 06:42

Trump'ın oğlunun hesabı hacklendi: Babam öldü, başkan adayı benim

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın X hesabı hacklendi. Hacker tarafından gönderilen mesajda "babam öldü, seçimlerde aday benim" yazıldı.

Trump'ın oğlunun hesabı hacklendi: Babam öldü, başkan adayı benim
[Fotograf: Reuters]

Artık silinmiş olan bir dizi gönderide hesap, Donald Trump Jr'ın babasının öldüğünü iddia etti ve Başkan Joe Biden'a ırkçı hakarette bulundu.

Gönderiler, 10 milyon takipçisi olan sayfada, bir saatten az bir süre kaldı.

Trump, hesabın hacklendiğini söyledi.

Gönderilerden biri şöyleydi: "Babam Donald Trump'ın vefat ettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyorum. 2024'te başkanlığa aday olacağım."

Trump'ın oğlunun hesabı hacklendi: Babam öldü, başkan adayı benim

Trump Jr'ın sözcüsü Andrew Surabian, X'te "Don'un hesabı hacklendi" dedi ve gönderinin "açıkça doğru olmadığını" yazdı.

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