Trump'ın oğlunun hesabı hacklendi: Babam öldü, başkan adayı benim

Artık silinmiş olan bir dizi gönderide hesap, Donald Trump Jr'ın babasının öldüğünü iddia etti ve Başkan Joe Biden'a ırkçı hakarette bulundu.

Gönderiler, 10 milyon takipçisi olan sayfada, bir saatten az bir süre kaldı.

Trump, hesabın hacklendiğini söyledi.

Gönderilerden biri şöyleydi: "Babam Donald Trump'ın vefat ettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyorum. 2024'te başkanlığa aday olacağım."

Trump Jr'ın sözcüsü Andrew Surabian, X'te "Don'un hesabı hacklendi" dedi ve gönderinin "açıkça doğru olmadığını" yazdı.