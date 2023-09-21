Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında hava savunmasının görev başında olduğunu ve kurtarma ekiplerinin şehrin doğu ve güney bölgelerindeki olası patlama bölgelerine doğru yola çıktığını yazdı.

Kiev'in merkezine füze enkazı düştüğünü ve doğuda konut dışı binaların hasar gördüğünü, bunun yangına yol açtığını, bazı kişilerin tıbbi yardıma başvurduğunu söyledi.

Yetkililer ve yerel basında ayrıca Ukrayna'nın Harkiv, Khmelnytskiy, Rivne, Lviv ve Ivano-Frankivsk bölgelerinde de patlamalar olduğu bildirildi.