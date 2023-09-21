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Dünya
AA 21.09.2023 06:08

ABD'den Hindistan'a Sih örgütü liderinin ölümüyle ilgili soruşturmada Kanada ile işbirliği çağrısı

ABD, Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesiyle ilgili, bu ülkenin yürüttüğü soruşturma kapsamında Hindistan'ı tam teşekküllü işbirliği yapmaya çağırdı.

ABD'den Hindistan'a Sih örgütü liderinin ölümüyle ilgili soruşturmada Kanada ile işbirliği çağrısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğu iddiasıyla ilgili Kirby, "derin endişe" duyduklarını belirterek, Kanadalı yetkililerle konuya ilişkin yakın temasta olduklarını bildirdi.

Kirby, Nijjar'ın öldürülmesinin "ciddi" bir mesele olduğunu söyleyerek, Kanada'nın konuyla ilgili soruşturmasının engellenmeden ilerlemesi ve faillerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Bu kapsamda Hindistan'ı tam teşekküllü işbirliği yapmaya çağıran Kirby, diğer yandan soruşturma sonuçlanmadan spekülasyon yapmak istemediğini kaydetti. Kirby, Hindistan'ın stratejik bir ortak olduğu mesajını yineledi.

Karabağ'daki gelişmeler

​​​​​​​Kirby, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da düzenlediği ve ateşkesle sonuçlanan antiterör operasyonuyla ilgili bir soruya ise "Yakında ateşkes olabileceğine dair bazı ön haberler alıyoruz. Elbette bunun gerçekleşmesini ve şiddetin durmasını, insani durumun daha da kötüleşmemesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güç kullanımının bölgede barışın koşullarını yaratma çabalarına aykırı olduğunu belirten Kirby, Azerbaycan'ın askeri operasyonları durdurmasının "olumlu" bir gelişme olacağı değerlendirmesinde bulundu. Kirby, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

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