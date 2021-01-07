ABD'de kongre baskını nedeniyle Beyaz Saray'da art arda yaşanan istifaların ardından, kabineden de ilk istifa geldi.

Yazılı bir açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, dünkü olaylardan Başkan Donald Trump'ı sorumlu tuttu, "Dün yaşananlardan derin endişe duydum öylece bir kenarda oturup bekleyemezdim. 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere görevimden istifa ettiğimi duyuruyorum" dedi.

Beyaz Saray'daki istifalar

Kongre baskınının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü istifa etmişti.

Bir dönem Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğünü yapan ve daha sonra Trump'ın Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olan Mick Mulvaney ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger da istifalarını duyurmuştu.

ABD basını Beyaz Saray'daki başka isimlerin de istifalarını açıklamayı planladığını duyurdu.