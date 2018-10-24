ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı J.D. Gordon, "FETÖ elebaşı Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor. Derhal Türkiye'ye iade edilmeli.". dedi.
Ayrıntılar gelecek...
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı J.D. Gordon, FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili, "Derhal Türkiye'ye iade edilmeli." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı J.D. Gordon, "FETÖ elebaşı Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor. Derhal Türkiye'ye iade edilmeli.". dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal Türkiye'ye iade edilmeli
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