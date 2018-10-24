Hindistan'daki kasırgada ölü sayısı artıyor

Hindistan'ın doğusundaki Odişa eyaletini iki hafta önce vuran "Titli" kasırgası sonrası kaybolan 16 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 77'ye yükseldi.

Odişa'da kasırga nedeniyle yaklaşık 57 bin ev yerle bir olmuştu.

Kasırgadan en çok Gajapati, Nayagarh, Kandhamal, Cuttack, Keonjhar ve Angul bölgeleri etkilenmişti.

Kasırga nedeniyle enerji altyapısının hasar gördüğü Srikakulam'da çok sayıda kasaba ve köye elektrik verilememişti.

Yetkililer 800'den fazla barınak kurmuş ve kasırga nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiş, elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentte eğitime ara verilmişti.

Orissa eyaletinde 1999'daki kasırgada 15 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA