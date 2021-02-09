6 Ocak'taki Kongre baskınında halkı "isyana teşvik" etmekle suçlanan ve ülke tarihinde 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk isim olan Trump'ın Senatodaki azil yargılaması bugün başlayacak.

Senato Genel Kurulunda başlayacak olan azil yargılaması öncesinde Trump'ın avukatları, 78 sayfalık savunma dosya özetini Senatonun ilgili birimlerine sundu.

"Azil istemiyle Senatoda yargılanması anayasal değil"

Trump'ın kanlı Kongre baskınına kimseyi teşvik etmediğini savunan avukatlar, görevi sona ermiş bir başkanın azil istemiyle Senatoda yargılanmasının da anayasal olmadığını ileri sürdü.

Senatodaki azil yargılamasını Demokratların kurduğu "politik bir tiyatro" şeklinde tanımlayan avukatları, Trump'ın suçsuz olduğunu ve aklanması gerektiğini savundu.

Trump'ın avukatları, 3 Kasım 2020'deki tartışmalı başkanlık seçimleri sonrasında ortaya çıkan tartışmalar ışığında eski başkanın sadece anayasanın birinci ek maddesinde yer alan "ifade özgürlüğü" hakkını kullandığını ve konuşmalarının bu zeminde değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.



