Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da son 24 saatte 20 kişi salgından hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 206 artarak 139 bin 748 oldu.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 20 artışla bin 667'ye ulaştı.
Bugüne kadar 1 milyon 398 bin 630 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalananlardan 113 bin 525'i iyileşti.
En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Kogi bölgesinde gerçekleşti.
Nijerya hükümeti, bu yıl yaklaşık 80 milyon doz COVID-19 aşısı alacağını duyurmuştu.
Etiketler: Koronavirüs
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