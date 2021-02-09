Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 20 artışla bin 667'ye ulaştı.

Bugüne kadar 1 milyon 398 bin 630 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalananlardan 113 bin 525'i iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Kogi bölgesinde gerçekleşti.

Nijerya hükümeti, bu yıl yaklaşık 80 milyon doz COVID-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

